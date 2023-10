OM : Balerdi en taille patron !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

L’OM menait au score mais s’est pourtant heurté à Brighton ce jeudi soir sur le score de 2-2. Voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi lors de ce match.

Pour le premier match de Gennaro Gattuso en Europe comme coach de l’OM, cela a très bien débuté. Deux buts marqués très rapidement permettent aux Marseillais de mener 2-0 à la mi-temps grâce à Mbemba et Veretout. Malheureusement, conserver un score est très compliqué pour les Olympiens qui se prennent un but puis un penalty transformé par Joao Pedro… Durant cette rencontre, l’un des joueurs qui a été le plus en vu a été Leonardo Balerdi, installé en défense avec Mbemba.

La note de Leonardo Balerdi : 7/10

Son appréciation

Balerdi en taille patron !

En l’absence de Samuel Gigot touché à la côte, c’est Leonardo Balerdi qui a été titularisé en défense avec Mbemba. De belles anticipations, de belles relances mais aussi des interventions de qualité permettent à l’Argentin de signer une très jolie prestation ce jeudi soir. L’un des meilleurs sur le terrain avec peu de déchet et aucune erreur à noter… De quoi redonner une lueur d’espoir pour l’avenir de l’OM en défense après des défaillances inquiétantes

