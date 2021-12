OM : Balerdi explique ce que lui apporte Sampaoli

C’est déjà la reprise, pour ce dernier jour de 2021 et avant le match de Coupe de France de ce dimanche entre l’OM et l’US Chauvigny, Léo Balerdi était en conférence de presse ce vendredi. Le défenseur argentin a évoqué l’importance de son coach Jorge Sampaoli…

Sampaoli est un des entraineurs qui m’a le plus apporté en terme d’idée — Balerdi

« Sampaoli est un des entraineurs qui m’a le plus apporté en terme d’idée, sur comment se positionner, bouger, utiliser les espaces, progresser dans la relance, comment trouver le joueur libre, au niveau du pressing, aller à l’interception. Il y a encore des choses à améliorer, quand on aura l’idée plus claire on sera une équipe plus forte ». Léo Balerdi – source : Conférence de presse / RMC (31/12/2021)

