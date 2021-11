OM : Balerdi explique pourquoi il commet des « erreurs » en défense !

À la veille de la confrontation face à Lyon, Leonardo Balerdi a été invité à répondre aux questions du media Foot Mercato. Et il est notamment revenu sur les erreurs qu’il a pu commettre en défense…

Prêté la saison passée par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a finalement rejoint définitivement l’Olympique de Marseille cette saison. Toutefois ses prestations sont parfois entachées d’erreurs problématiques. Le principal intéressé a apporté un élément de réponse sur la cause de ces bourdes.

« J’avais peu de matches disputés en professionnel à Boca ou au Borussia Dortmund » – Balerdi

« Je pense que ce sont des erreurs que j’ai faites lors des premiers matches. Je le rappelle, même si on en a déjà parlé, j’avais peu de matches disputés en professionnel à Boca ou au Borussia Dortmund. C’est vrai que j’ai côtoyé de très grands joueurs, mais je n’avais pas cette compétition que j’ai eue tout de suite à Marseille, avec beaucoup de matches disputés. Oui, on pourrait dire qu’il y a eu ces petites erreurs de jeunesse. Mais j’ai travaillé et je travaille toujours dessus. Je pense commettre moins d’erreurs maintenant et qu’il y en aura de moins en moins avec le temps. Je continue de travailler sur cette concentration et de m’améliorer pour aider l’équipe au maximum. Oui, cela a joué aussi dans la tête. Le mental des joueurs de football est très important. Un joueur qui est concentré et heureux jouera toujours mieux. C’est vrai que c’était un des sujets qui me trottaient un petit peu dans la tête, mais je dois aussi savoir mettre cela de côté et penser au football. Ce sont des choses que j’ai apprises et qu’on apprend avec l’expérience. Il y avait bien sûr cette incertitude : allais-je rester à Marseille ou repartir dans mon club parce que je n’étais que prêté ? Ce sont des choses qui jouent, cela donne une pression supplémentaire, mais je pense avoir fait plutôt bien les choses, car je suis resté à Marseille, qui est le club où je voulais être » Leo Balerdi – source : Foot Mercato (20/11/2021)