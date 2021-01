OM : Balerdi fait son autocritique

Ce lundi, le défenseur Leonardo Balerdi était en conférence de presse au centre RLD. L’argentin, qui sera titulaire face à Lens ce mercredi, a fait son autocritique. Balerdi estime qu’il doit être plus concentré et jouer plus simple…

J’ai commis des erreurs, je dois progresser dans la concentration et la simplicité

