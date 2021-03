OM : Balerdi, le meilleur profil pour être le libéro de Sampaoli ?

Léonard Balerdi n’arrive pas à convaincre depuis son arrivée à Marseille en provenance de Dortmund. L’argentin, aligné dans la défense à trois préparée par Jorge Sampaoli, a réussi un bon match face à Rennes.

En quête d’un défenseur central lors du dernier mercato d’été, la direction marseillaise s’est tournée vers l’ancien espoir de Boca Juniors, Léonardo Balerdi. Problème, le défenseur argentin n’est pas au niveau. Maladroit dans beaucoup de ses choix, le joueur prêté par Dortmund ne convainc pas.

Balerdi, son meilleur poste ?

Sur son match face à Rennes, Balerdi a montré de la sérénité et de la présence. Positionné dans la défense à trois concoctée par Sampaoli, l’argentin a réalisé une belle partie. Pour Yacine Youssfi (@yacine_youssfi), invité de notre émission d’hier soir, libéro est le meilleur poste pour le numéro 5 marseillais.

« Je sais pas si c’est le meilleur profil mais en tous cas, c’est sa meilleure position. C’est vrai que je l’ai beaucoup aimé mais j’ai remarqué que Balerdi à un petit défaut: il a du mal à couper latéralement. Par exemple, à Bordeaux, quand il prend le carton rouge, s’il couvre un peu plus vers Mandanda, il est en face à face et l’arrière droit à même le temps de revenir et de se mettre derrière lui. Il manque un peu d’expérience à ce niveau là. Je pense que, pour lui, la meilleure position c’est axiale dans une défense à trois. » Yacine Youssfi – Source: Football Club de Marseille (11/03/2021)