OM : Balerdi ne veut pas penser au PSG !

Léonardo Balerdi a salué les efforts collectifs de l’OM après leur victoire 2-0 contre l’ASSE, soulignant la nécessité de maintenir la concentration et d’améliorer l’efficacité offensive. Bien que l’équipe se rapproche du PSG, il reste concentré sur les prochaines échéances, en particulier le match crucial contre Lille.

L’Olympique de Marseille a dominé l’AS Saint-Étienne 2-0 ce dimanche soir en Ligue 1, consolidant sa position en haut du classement. Après le match, Léonardo Balerdi a évoqué la performance de son équipe, soulignant les efforts fournis et les axes d’amélioration à travailler.

Maîtrise du match et vigilance requise

Balerdi a mis en avant les efforts collectifs de l’équipe : « On a fait beaucoup d’efforts, c’est difficile aussi quand tu maîtrises autant un match. Il faut être attentif 90 minutes. » Bien que l’OM ait largement dominé la rencontre, le défenseur argentin a insisté sur l’importance de maintenir une concentration totale durant toute la durée du match. L’entraîneur Roberto De Zerbi semble vouloir renforcer cette discipline pour éviter toute déconcentration, même lorsque l’équipe contrôle le jeu.

Une attaque encore perfectible



Concernant l’attaque, Balerdi a souligné : « On doit essayer d’être un peu plus vertical dans notre jeu. » Si l’OM a frappé 21 fois au but, le défenseur considère que l’efficacité offensive peut encore être améliorée. Les Marseillais devront perfectionner leur jeu dans les derniers mètres pour être plus décisifs face à des équipes mieux organisées.

L’OM se rapproche du PSG, mais l’objectif reste Lille

La victoire contre l’ASSE permet à l’OM de revenir à 5 points du Paris Saint-Germain, leader du championnat. Cependant, Balerdi reste prudent et rappelle que l’équipe est encore en phase de reconstruction : « C’est positif de revenir à 5 points du PSG, mais je vais le répéter une dernière fois… on est une nouvelle équipe. » Il préfère se concentrer sur le match à venir contre Lille : « On est deuxième maintenant, c’est important, mais on se tourne déjà vers Lille qui sera un match très important à la maison. »

Une équipe en progression

Balerdi a exprimé sa confiance quant à la montée en puissance de l’équipe : « On commence à se sentir très bien sur le terrain. Je sens une montée en puissance de l’équipe. Petit à petit, on commence à trouver nos repères. » Cette confiance en l’évolution du groupe est un bon présage pour l’avenir de l’OM en Ligue 1.