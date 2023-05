OM – Balerdi : « On mérite cette 2e place »

Ce jeudi, Leonardo Balerdi était en conférence de presse avant le match face au RC Lens et l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin s’est exprimé sur les chances d’obtenir un titre.

« Je veux parler seulement de moi. Je ne veux pas faire de comparaison. On mérite cette deuxième place, on aurait pu être plus chanceux mais on a inversé la tendance dans des matchs compliqués. On espère être le plus haut possible. Le PSG est à 5 points, Monaco à 9, Lens est très proche aussi. On verra à la fin de la saison. Notre résultat en fin de saison ne dépend pas que de nous. »