OM : Balerdi peut-il prendre la place d’Alvaro ?

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on revient sur les performances de Léonardo Balerdi depuis son arrivée à l’OM cet été. Le jeune défenseur argentin a été le meilleur olympien contre Strasbourg vendredi dernier en championnat. Peut-il gagner une place de titulaire dans l’équipe de Villas-Boas ?

Le jeune défenseur Argentin Leonardo Balerdi a été l’une de rares satisfactions du match à Strasbourg vendredi dernier (0-1). Le joueur prêté cette saison à l’OM par Dortmund plait énormément à André Villas-Boas. Peut-il pour autant espérer prendre la place de l’expérimenté Alvaro Gonzalez dans le onze de départ du coach portugais ? C’est la question qui a été posée lors du dernier numéro de notre talkshow Débat Foot Marseille cette semaine. Voici la réponse de notre journaliste Nicolas Filhol.

C’est une situation difficile à gérer pour Villas-Boas

A lire aussi : Mercato OM : « Le seul joueur sur lequel tu as mis de l’argent il ne joue pas »

« Balerdi, l’avantage qu’il a par rapport à Alvaro c’est peut-être la vitesse. Il n’a pas d’expérience, mais je pense qu’il peut avoir cet état d’esprit de combattant, sans le leadership. Il a cette vitesse et cette qualité de relance que n’a pas Alvaro. Je pense qu’intrinsèquement il est meilleur que le défenseur espagnol. Mais maintenant il faut qu’il gagne de l’expérience car c’est un jeune joueur qui n’a pas beaucoup joué. Il faudrait qu’il enchaine les matchs. Est-ce que Villas-Boas peut se passer d’Alvaro qui est un des rares leaders à ne pas baisser les bras quand c’est dur. On l’a vu en ligue des champions il est présent dans les duels et dans l’affrontement. C’est une situation difficile à gérer je trouve pour AVB. Nicolas Filhol – Source : Footballlclubdemarseille.fr (09/11/2020)

Retrouvez l’intégralité de Débat Foot Marseille en video ci-dessous :