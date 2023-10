OM – Balerdi : « Quand on le voit courir comme ça, on est tous avec lui! »

Après la victoire de l’Olympique de Marseille ce jeudi face à l’AEK Athènes (3-1) lors de la 3e journée de Ligue Europa, Leonardo Balerdi est revenu sur l’ambiance du Vélodrome qu’il qualifie « d’exceptionnelle’.

À la suite de la victoire de l‘OM ce jeudi face à l’AEK Athènes (3-1) lors de la 3e journée de Ligue Europa, Leonardo Balerdi est revenu sur l’ambiance « exceptionnelle » du Vélodrome.

« C’est une belle victoire, avec nos supporters qui sont toujours là. Ils étaient 65 000. Incroyable ! »

« On est content. On savait que ce match serait difficile, l’AEK est une belle équipe, avec 4 points avant ce match. C’est une belle victoire, avec nos supporters qui sont toujours là. Ils étaient 65 000. Incroyable !, s’est enthousiasmé le défenseur de l’OM. Peut-être qu’on a eu enfin de la réussite. Athènes a eu de la chance sur le but qu’il marque, il (Pineda) rate sa frappe puis le ballon lui reste dans les pieds. La chance, il faut aller la chercher, ce qu’on a fait ce soir. On a bien fait le travail. En ce moment, on a besoin d’actions comme le pressing de Vitinha sur le gardien adverse, il faut forcer les erreurs. On a besoin de tout le monde pour défendre, à commencer par les attaquants comme « Viti » l’a fait. Quand on le voit courir comme ça, on est tous avec lui. L’équipe défend ensemble, il faut attaquer ensemble« , a ajouté Balerdi.