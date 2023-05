OM : Balerdi répond à ceux qui le critiquent ! « C’est cruel et lamentable »

Sur RMC ce vendredi, Leonardo Balerdi a accordé un entretien à la radio. Le défenseur a répondu à ceux qui le critiquent sur son niveau de jeu.

Très utilisé par Igor Tudor, Leonardo Balerdi n’a pas toujours été au goût des supporters marseillais. Dans les médias également, le défenseur argentin n’a pas la même cote qu’avec l’entraîneur croate. Interrogé ce vendredi par RMC, l’ancien joueur de Dortmund s’est confié sur son ressenti après les grosses critiques reçues, surtout cette saison.

« Au début c’est vrai que ça me faisait souffrir et j’ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul, car au final tout le monde peut avoir un avis et son opinion, mais des fois c’est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. admet l’Argentin pour RMC. Il suffit de lire un commentaire et tu as l’impression d’être le pire joueur ou la pire personne du monde, et donc j’ai appris avec le temps à être moins sensible face à cela… »

🔵⚪ Le défenseur argentin de l’OM revient sur la fin de saison haletante en Ligue 1, ses performances et les critiques dont il a fait l’objet.https://t.co/A5KYYHQQyt — RMC Sport (@RMCsport) May 19, 2023

Il me laisse un soupçon d’insatisfaction

Dans Débat Foot Marseille en avril dernier, Jean-Charles De Bono estime que Balerdi est en retard par rapport aux autres défenseurs marseillais : « Ce sont les joueurs les plus aptes à sécuriser la défense marseillaise. Ce sont les meilleurs de l’effectif dans l’interception, les duels aériens, la vitesse de jeu, la relance … Ils sont complémentaires. Lorsqu’un joueur monte, l’autre couvre. Mbemba, Gigot et Kolasinac devraient terminer la saison dans le onze. Balerdi, c’est trop juste. »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christian Caminiti ne cacha pas sa déception sur l’apport de Balerdi dans le collectif marseillais « Il me laisse toujours un soupçon d’insatisfaction. Il y a toujours quelque chose qui flotte autour de lui. Il ne s’affirme pas. Il n’arrive pas à se montrer régulier. Les trois autres (Gigot, Kolasinac, Mbemba) ne sont pas exempt de tout reproches mais cela se voit beaucoup moins. On sent Balerdi beaucoup plus fragile. »