OM : Balerdi revient sur les choix de Tudor et la concurrence avec Mbemba

Ce jeudi, Leonardo Balerdi était en conférence de presse avant le match face au RC Lens et l’Olympique de Marseille. Le défenseur argentin est revenu sur la concurrence avec Mbemba.

« Il n’y a pas d’explication. Le coach décide, on fait ce qu’il attend de nous. Moi je suis toujours prêt à jouer, soit au Vélodrome ou à l’extérieur, a expliqué Leonardo Balerdi en conférence de presse ce jeudi 5 mai. A Lyon, c’était moi, j’ai fait une belle prestation. Tout se passe bien entre nous, on se donne de la force. Ce qui compte, ce ne sont pas seulement les titulaires. On l’a encore vu avec Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet qui ont beaucoup apporté en rentrant contre Auxerre. »