OM : Balerdi se rassure !

L’Argentine a signé une victoire importante 1-0 contre le Pérou cette nuit, consolidant sa première place dans les éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026. Si Lautaro Martínez est le buteur du soir avec un superbe but de volée, la performance de Leonardo Balerdi, défenseur central de l’Olympique de Marseille, a également retenu l’attention. Titularisé et aligné pendant 90 minutes, Balerdi a livré une prestation défensive solide, répondant ainsi aux critiques après la défaite face au Paraguay.

Après une période difficile, marquée par des performances en demi-teinte en club, Leonardo Balerdi a retrouvé son meilleur niveau avec la sélection argentine. Aligné dans l’axe de la défense, le Marseillais a montré toute son efficacité, apportant stabilité et sécurité à l’arrière. Son calme et sa rigueur défensive ont permis à l’Argentine de conserver un clean sheet face à un Pérou peu dangereux et dernier de cette zone Am Sud incapable de vraiment mettre la pression sur la défense albicéleste. Même si l’adverssaire était modeste, la prestation solide va faire du bien au joueur de l’OM.

🇦🇷 – 🇵🇪 Mais quel inspiration exceptionnelle de Lautaro Martinez !!

L’attaquant de l’Inter marque sur un geste acrobatique et permet à l’Argentine de prendre les devants face au Pérou (1-0). Le match est à suivre en direct sur la chaîne L’Équipe :https://t.co/bw5BSvZzAG pic.twitter.com/Tf279mkNO3 — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 20, 2024

Balerdi au cœur de la défense argentine

Après avoir essuyé plusieurs critiques en raison de ses performances en club, Balerdi a su répondre aux attentes, prouvant qu’il pouvait être une valeur sûre pour Lionel Scaloni. Ce match va probablement lui apporter plus de confiance pour la suite de la saison à l’OM. Une prestation réussie en sélection pourrait ainsi avoir un impact positif sur son rôle au sein de l’Olympique de Marseille, qui va enchainer un calendrier relevé en Ligue 1.

Rulli sur le banc, Martinez de retour

De son côté, Gerónimo Rulli, autre joueur de l’OM, est resté sur le banc de touche durant cette rencontre. Le gardien de but argentin n’a pas eu l’occasion de jouer, Dibu Martínez ayant gardé les cages avec peu de travail à fournir.

Conclusion : Un match qui fait du bien à Balerdi

La solide prestation de Leonardo Balerdi face au Pérou est un véritable tournant dans sa saison. Après des critiques en club, il prouve qu’il peut être performant sur la scène internationale. Cette victoire pourrait également renforcer sa position à l’OM, où il doit continuer à gagner la confiance de son entraîneur et des supporters.