OM : Balerdi vrai libéro ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Rennes à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Leo Balerdi titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille n’a rien laissé au Stade Rennais ce dimanche en fin d’après midi au Stade Vélodrome. Un match maitrisé et convaincant avec pourtant plusieurs habituels titulaires comme Rongier, Kamara et Gerson sur le banc. De retour dans l’axe de la défense (Alvaro est suspendu pour 2 matches), Leo Balerdi a été convaincant…

Balerdi, vrai libéro ?

Il doit gommer ses fameuses erreurs qui peuvent coûter cher à l’OM. Balerdi a proposé une prestation globalement propre face à Rennes dimanche. Mis à part une relance plein axe et une mésentente avec Saliba, l’Argentin a été solide. A l’aise dans son rôle de compensation, il a était rugueux dans les duels et appliqué dans la relance. Il commence à prendre ses marques et progresse. La concentration sur 90 minutes reste son objectif…