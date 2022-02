OM : « Bamba Dieng est devenu un incontournable au Sénégal ! »

Après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations, Cheikh Bamba Dieng s’affirme de plus en plus avec la sélection sénégalaise. Pour Sahel Cissoko, l’attaquant de l’OM est devenu un incontournable des Lions de la Téranga.

Cheikh Bamba Dieng a fait ses débuts en professionnel avec l’OM il y a un peu moins d’un an face à Auxerre. Depuis, l’attaquant sénégalais ne cesse de gravir les échelons. Ces derniers mois, il a tout connu. Premier but avec l’OM en Ligue 1, première sélection et premier but avec le Sénégal et premier trophée de sa carrière. Une ascension fulgurante qui n’est pas prête de s’arrêter.

Bamba Dieng est monté en grade après cette CAN – Sahel Cissokho

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, le journaliste Sahel Cissokho a donné son avis sur la Coupe d’Afrique des Nations réalisé par Cheikh Bamba Dieng.

« Bamba Dieng est devenu un incontournable du Sénégal, on peut le dire à 200%. À son âge, on imagine même pas. Hier, lors des penaltys, Bouna Sarr rate et lui le gamin qui prend le ballon et qui le met au fond. Même bien avant cela, il est rentré en jeu, il s’est créé au moins 3 occasions nets face au gardien de but Gabaski qui a fait un match énorme. Bamba Dieng, j’ai revu ses highlights, il m’a bluffé. Je le disais ici au début de la CAN. Bamba est capable d’évoluer sur tous les fronts de l’attaque. Il nous a prouvé encore une fois qu’il est fort mentalement, qu’il sait se faire respecter. Il n’a pas eu beaucoup de matches internationaux dans les jambes. Aller à la CAN pour la première fois, s’imposer comme il l’a fait dans un groupe où il n’y a que des joueurs confirmés, c’est une valeur sure du football sénégalais. Je pense que Bamba est monté en grade après cette CAN. » Sahel Cissokho – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)

🇸🇳 @CissokhoSahel : « Bamba #Dieng est devenu un incontournable de cette équipe du Sénégal ! Il m’a bluffé ! » #OM pic.twitter.com/rKd3hAmLAD — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 8, 2022

Dieng a les qualités pour jouer dans l’axe mais aussi sur un côté– Niang

Compatriote de Bamba Dieng, et ancien attaquant de l’OM lui aussi, Mamadou Niang avait lui aussi donné son avis sur le jeune Sénégalais, sur le plateau de Débat Foot Marseille en novembre dernier.

« Les joueurs doivent comprendre que le coach met un système en place, mais qu’avec l’animation du jeu tu peux te retrouver écarter sur le côté mais aussi de rentrer dans l’axe. Ça peut même perturber les défenseurs, si tu restes coller à la ligne c’est plus facile pour le défenseur adverse parce qu’il a juste a te cadrer et tu crées pas d’effet de surprise. Mais quand t’as le ballon, que tu rentres à l’intérieur, que tu fais des appels de tous les côtés, le défenseur ne sais plus comment défendre par la suite. Bamba a les qualités de jouer dans l’axe à la place de Milik mais aussi sur les côtés, parce qu’il va très vite. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)