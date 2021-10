OM : Bamba Dieng va recevoir l’aide d’une star de Premier League !

Ancien joueur de l’Académie Diambars, Bamba Dieng est devenu un joueur important de l’Olympique de Marseille. En sélection sénégalaise, le jeune joueur a impressionné Sadio Mané !

L’Olympique de Marseille a quasiment récupérer une recrue en la personne de Bamba Dieng. Le jeune sénégalais a gagné la confiance de Jorge Sampaoli cette saison et est devenu la doublure d’Arek Milik au poste d’attaquant.

Je vais l’aider à atteindre ses objectifs, je crois en ses qualités — Mané

En l’absence du Polonais, Dieng a été titularisé à plusieurs reprises en Ligue 1 et en Europa League. Il a même marqué trois buts cette saison sous le maillot de l’OM dont un doublé face à l’AS Monaco. Ses qualités ne sont plus à prouver malgré beaucoup de déchets devant le but.

Dans une déclaration publiée par Joueurs Sénégalais, Sadio Mané, la star de Liverpool s’est exprimé au sujet de Bamba Dieng. L’ancien joueur du FC Metz en Ligue 1 voit beaucoup de potentiel chez l’attaquant marseillais et compte bien l’aider à exploser !

« Bamba Dieng c’est un jeune qui a pleins de qualités, il a tout l’avenir devant lui. Personnellement, je vais l’aider à atteindre ses objectifs, je crois en ses qualités » Sadio Mané – Source : Joueurs Sénégalais (10/10/21)

Ce joueur là aide beaucoup ses partenaires dans la solution — De Bono

Dans Débat Foot Marseille au mois de septembre, Jean-Charles De Bono s’est exprimé sur les qualités de Bamba Dieng. Selon, il apporte beaucoup à ses partenaires et notamment dans ses appels de balle. Il cherche la profondeur, apporte de la vitesse… Il est devenu un joueur important dans le système de Sampaoli.

« Dieng est provocateur, toujours en mouvement, il a d’énormes qualités. En plus c’est un joueur qui aide ses partenaires, il trouve des solutions puisqu’il est toujours en mouvement. Il est souvent entre les lignes et apporte de la vitesse et profondeur. En plus, il va grossir son volume de jeu, je pense que ce joueur là aide beaucoup ses partenaires dans la solution. » JC de Bono— Source: FCM (23/09/21)