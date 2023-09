OM : Banderole et rassemblement pour soutenir Longoria

L’Olympique de Marseille vit une crise importante depuis lundi. Au coeur du problème une lutte entre la direction et les groupes de supporters. Des supporters indépendants se sont rassemblés ce midi pour apporter leur soutien à Longoria…

À l’initiative de certaines personnes notamment sur les réseaux sociaux entre 50 et 100 supporters se sont retrouvés devant la Commanderie. Il y a notamment eu le déploiement d’une banderole et quelques chants lancés en soutien au président Pablo Longoria.

🚨 En direct de la Commanderie : « Et pour Pablo allez allez… » chantent les supporters présents sur place. #TeamOM | #OMFamily #OMPSG pic.twitter.com/EI0L3hI7sf — Peuple Olympien (@peupleolympien) September 23, 2023

💬 »Il faut du respect ! Allez l’OM, allez Pablo et tous les joueurs ! » Un supporter de l’OM prend la parole devant la commanderie et indique qu’un cahier de doléances a été mis en place pour soutenir les dirigeants et les joueurs pic.twitter.com/apf5DlQboJ — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 23, 2023

Une vingtaine de journalistes et une petite centaine de supporters présents devant la Commanderie ce matin. Nabil, le leader de la manif, a rassemblé une partie de ses personnes, qui côtoient des habitués de la Commanderie et quelques touristes. Une banderole «soutien à l’OM» et pic.twitter.com/vn2CQhTjvp — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 23, 2023

La déclaration de Pablo Longoria annonçant qu’il reste

« Je m’exprime en tant que président de l’OM, je tiens à féliciter l’équipe et le caractère montré à Amsterdam. J’ai vécu des journées compliquées. Ce qui s’est passé lundi est simplement inamissible. J’étais touché par l’élan du soutien populaire et l’affection de tous. Tous ceux qui ont compris la nécessité du changement. J’ai eu une très grande conversation avec McCourt, j’ai eu un soutien inconditionnel, cela me fait chaud au cœur. Cela me donne de l’énergie. J’ai décidé de poursuivre ma mission de président. Je serai à Paris dimanche. Je suis une personne de valeur avec des convictions, je ne peux pas me contenter de dénoncer une situation, je dois aller au bout des choses. J’ai demandé à mes avocats de porter plainte. Je ne veux pas de conflit, je veux simplement mettre fin à des modes de comportements, pour que cela ne se reproduise plus, a-t-il affirmé. On doit être en mesure de travailler dans un club de football normal. Nous avons fait beaucoup de choses depuis 2021 pour améliorer le club. je sais que tout n’est pas parfait, on a beaucoup à faire avec humilité. On doit progresser en conservant ces règles d’éthique. Je vais commencer la période la plus difficile de mon mandat de président. Je suis déterminé, à savoir faire l’OM un des meilleurs clubs européens. J’ai besoin du soutien de tous ceux qui veulent faire grandir le club. On doit sortir plus grand et finir avec toutes les pratiques que j’ai dénoncé. On doit changer les choses ensemble. Je veux élargir le débat afin que ce qui s’est passé ne soit plus accepté, ici ou ailleurs dans le monde du sport. »