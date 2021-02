OM : Basile Boli dézingue Noël Le Graët et apporte son soutien à un autre candidat !

Alors que les élections pour la présidence de la Fédération française de Football (FFF) ont lieu le 13 mars prochain, Noël Le Graët s’est déclaré candidat à sa propre succession en postulant pour un quatrième mandat…

Si Basile Boli, ambassadeur de l’Olympique de Marseille, est discret concernant l’actualité de son ancien club c’est parce que l’ancien défenseur et buteur lors de la finale 93 à Munich, travaille actuellement sur la candidature d’un autre candidat à la FFF : Celle de Frédéric Thiriez (68 ans), ancien président de la Ligue de football professionnel de 2002 à 2016.

Basile Boli choqué par les déclarations de Noël Le Graët

Frédéric Thiriez est candidat à la présidence de la Fédération française de football et obtient le soutien de l’ancien marseillais, Basile Boli. Le principal objectif des deux hommes est de défendre le football amateur. L’ambassadeur de l’Olympique de Marseille a profité d’une interview accordée à La Provence afin de glisser un petit tacle à Noël Le Graët.

« Quand j’ai entendu M. Le Graët dire qu’il n’y avait pas de racisme dans le foot (après la polémique Alvaro-Neymar, en septembre, ndlr), j’étais choqué. Il ne s’est même pas excusé. Le métissage est notre bijou, on nous envie cette mixité, mais on ne reconnaît pas les problèmes. Gagner en 1993, 1998 et 2018 ne suffit pas. Il faut travailler, apporter une valeur citoyenne, démontrer notre rôle social. C’est ce que fait Frédéric. Et c’est le moyen de m’investir. Je ne viens pas pour manger des petits fours aux matches de l’équipe de France. Je suis là pour aider les clubs amateurs. Aujourd’hui, si tu ne viens pas de Guingamp, tu n’as droit à rien. Il faut faire tomber le mur de glace. » Basile Boli – Source : La Provence (09/02/2021)