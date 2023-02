OM: « Battre le PSG ? Maintenant ou jamais ! »

Deuxième de Ligue 1 à 5 points du PSG, l’OM a encore remporté un match important mercredi à Nantes. Dans l’After sur RMC, Kevin Diaz estime que c’est le moment ou jamais de battre l’ennemi parisien…

L’équipe de Tudor est sur un nuage en ce moment, en proposant un jeu flamboyant l’OM est second a seulement cinq points du PSG…

Pourquoi pas leur mettre un coup sur la tête– Diaz

« On m’a demandé ce que je pensais de Vitinha, mais Braga n’est pas l’équipe que je suis le plus. Je connais bien sûr le joueur, mais on va attendre de juger sur pièce. Pour le reste, forcément, avec ce qui se passe au PSG, la blessure de Kylian Mbappé, la méforme générale ou l’ambiance un peu morose. Si l’OM veut au moins, sans parler d’abord de titre, battre enfin le PSG au Vélodrome dans les deux possibilités qui vont arriver, c’est maintenant ou jamais. Pourquoi pas leur mettre un petit coup sur la tête en les éliminant de la Coupe et ensuite continuer à leur mordre les chevilles en championnat pour pourquoi pas essayer, dans un deuxième temps, de gratter des points pour les pousser dans leur retranchement lors des derniers mois de compétition. » Kevin Diaz– Source: RMC (03/02/23)

⚪🔵 @kevindiaz11 : « Pour l’OM, c’est maintenant ou jamais pour arriver à battre le PSG. » #RMClive pic.twitter.com/2b5Qul6T82 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 3, 2023

Je suis persuadé que les joueurs ne pensent qu’au titre– Acherchour

« Il a raison, Pablo Longoria, d’être dans l’humilité. Je suis persuadé que les joueurs et l’entraîneur ne pensent qu’à une chose, c’est le titre. Et je pense que l’OM doit penser au titre. Le dire, c’est autre chose, mais être à cinq points du PSG, à l’heure actuelle…Ce PSG-là, qui titube dans le jeu, qui vient de perdre contre Rennes, qui vient de perdre contre Lens, qui a perdu des points contre Reims à la maison, qui vient de perdre Kylian Mbappé pour trois semaines. Avec un Olympique de Marseille qui a fait un recrutement, sur le papier, qui reste important. Avec Ounahi, Malinovskyi, Vitinha. Avec un match par semaine, hormis la Coupe de France bien évidemment. Un match par semaine, sans coupe d’Europe… L’appétit vient en mangeant. J’ai beaucoup critiqué la direction que prenait l’OM en début de saison, mais tout ce qu’ils font sur la dynamique, ça doit être valorisé. L’OM doit y aller, doit se donner les moyens de ses ambitions. Et j’ai l’impression que le mercato a été fait pour l’année prochaine, mais aussi parce qu’il y a un coup à faire sur ces six prochains mois » Walid Acherchour— Source: RMC (02/02/23)