OM – Benatia : « C’est une équipe qui m’a rendu fier »

Mehdi Benatia était présent à Reims pour accompagner les minots marseillais lors de leur confrontation en Gambardella. Après la qualification en finale, Mehdi Benatia les a fortement félicité.

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour la finale de Gambardella. Depuis 2017, ce n’était plus arrivé pour les U19 marseillais d’atteindre la finale cette prestigieuse compétition de jeunes. Mehdi Benatia était présent à Reims pour accompagner les minots olympiens. L’ancien défenseur, devenu conseiller de Pablo Longoria, a félicité les joueurs dans des propos rapportés par La Provence.

Ça met vraiment en valeur le club — Benatia

« Voir qu’il y a des petits sur qui on peut s’appuyer, qui ont répondu présent, qui font une super saison et qui en plus, vont aller jouer une finale, ça met vraiment en valeur le club. C’est une équipe qui m’a rendu fier, et je tenais à leur dire au nom du président. »

ES MINOTS SE QUALIFIENT POUR LA FINALE DE LA GAMBARDELLA !!

Les Minots se sont qualifiés pour la finale de la Gambardella ce samedi après leur victoire face à Reims (0-2). Les Marseillais ont ouvert le score dès la 20e minute sur une magnifique frappe de Le Pironnec. Sternal a ensuite fait le break à la 41e sur un sublime rush solitaire. 7 ans après, les U18 de l’OM retrouveront la finale face à l’AS Nancy.

BUT DE STERNAL QUI FAIT LE BREAK !!!! LES MINOTS MÈNENT 2-0 AVANT LA PAUSE !!!! #OM #TeamOM pic.twitter.com/kG55oJsp5u — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024