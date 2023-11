OM : Benatia quel rôle ? Quel mercato hivernal ? Quel budget ? Déjà plusieurs pistes !

Retrouvez le replay de Débat Foot Marseille de ce jeudi 23 Novembre 2023. Nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane accueillent deux invités, le Youtuber CM Football et Belmel Bouzelifa ! Focus sur l’actu de l’OM de ces derniers jours, l’arrivée de Benatia, le mercato, et les matchs à venir !

P1 : L’Actu en vrac

L’arrivée de Benatia à l’OM : Quel rôle ?

Info l’Equipe: conseiller sportif sous les ordres de Stéphane Tessier (Directeur général- numéro 2 du club).

– Comment analyser la nouvelle organisation administrative et sportive du club ?

– Des moyens limités pour le mercato hivernal.

Pape Gueye toujours pas prolongé

– L’international sénégalais sera en fin de contrat en juin 2024, il va jouer 4 derniers matchs de l’année avec l’OM avant de partir à la CAN.

– Est-ce que ça peut être un élément qui peut métamorphoser cette équipe ? À quel poste ?

– Visé par Fenerbahçe et un club Allemand

Daichi Kamada dans le viseur de l’OM ?

(International japonais de 27 ans – milieu offensif axial – 27 M€ sur transfermarkt)

– Il a signé un contrat d’un à la Lazio cet été en provenance de Francfort (avec plusieurs années en options)

– Selon la presse italienne, Longoria veut le recruter gratuitement cet hiver pour la saison prochaine

Le Napoli sur Harit ?

– Selon Il Mattino Naples est intéressé pour cet hiver

– Faut-il le laisser partir ? Si oui pour combien et comment le remplacer ?

Luis Henrique de retour ?

Il y a de grandes chances que Luis Henrique rentre à Marseille cet hiver

Textor veut renégocier à la baisse l’option de 8 millions d’euros

P2 – Les paris FCM avec notre partenaire Parions Sport

P3 – L’avant match Strasbourg OM

Strasbourg est aussi en grande difficulté avec Vieira .

Attention Strasbourg n’est qu’à 1 point de l’OM et peut donc passer devant le club marseillais en cas de victoire.

Grosse pression pour l’OM sur ce match, mais aussi jusqu’à la trêve ?

Quel onze de l’OM ?

Absents ? Des doutes sur certains internationaux ?

Un changement de système pas vraiment dans l’optique de Gattuso ?