OM : Benatia va devoir s’expliquer !

Après une victoire à 10 contre 11, Mehdi Benatia a allumé l’arbitrage français à la mi-temps en après match. Une sortie qui lui vaut la saisi de la commission de discipline.

Malgré une victoire décrochée au bout du temps additionnel, Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots dans l’après match de DAZN. Le conseiller sportif de l’OM a clairement dénoncé l’arbitrage très limite de Benoit Bastien et les doutes qu’il avait avant même la rencontre. Il est également revenu sur le carton rouge injuste qu’à reçu Derek Cornélius face à Nice la semaine dernière. Une sortie qui peut lui coûter gros, Le Conseil national de l’éthique a décidé de saisir lundi la commission de discipline de la LFP suite aux emportements et aux « théories complotistes » du dirigeant marseillais.

Le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, devant la commission de discipline https://t.co/K8iIBhNh0T pic.twitter.com/yx6DmTH0Ay — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 23, 2024

Benatia dézingue l’arbitre Benoit Bastien !

« Bien sûr que c’est plus que 3 points quand tu es dans le commencement d’un projet. On a montré de bonnes choses en ce début de saison. Ce soir les Marseillais devant leur télé peuvent se reconnaître devant cette équipe, ces joueurs et ce coach. Et c’est le but de tous ces changements. Avec l’adversité que l’on a eu aujourd’hui avec M. Bastien, c’est très grave encore ce qu’il fait, la semaine dernière avec Cornelius et encore aujourd’hui. Bravo aux joueurs et au coach. Mais il y a aussi trop de choses que l’on ne peut pas laisser passer, chaque semaine te demander « quand est-ce qui vont nous la faire » … Il y a trop de choses qui sont douteuses sur la première mi-temps et sur l’ensemble du match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu que c’était Bastien l’arbitre pour le match, je n’étais pas bien. L’année dernière déjà c’était pareil, il suffit de regarder les images. Ce n’est pas normal, ça fait beaucoup. Heureusement que l’on a des mecs courageux et vaillants, » a déclaré le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia.

