OM : « Benedetto, devenu une chèvre ? » Djibril Cissé clame le jeu et donne des explications…

Dario Benedetto est au centre des critiques. L’attaquant argentin traverse une mauvaise passe et ne marque plus. Interrogé par l’Equipe du soir, Djibril Cissé estime qu’il faut attendre avant de l’enterrer…

Djibril Cissé connait le doute du buteur, il estime donc qu’il ne faut pas enterrer Dario Bendetto même si ce dernier traverse un moment compliqué avec l’OM.

On connaît son niveau, Benedetto est moins bien — Cissé

« Ce type de raisonnement m’a toujours énervé. En trois ou quatre mois, parce qu’il est inefficace et ne marque plus, il est devenu une chèvre ? Doucement, doucement… On connaît son niveau, il est dans une période où il est moins bien. Il n’a rien autour, il n’a pas de ballons. Il se retrouve à en avoir un à la 46e minute, il ne la met pas au fond. Il en a tellement pas, limite il est surpris de le recevoir. »

Djibril Cissé – source : L’Équipe du soir (23/10/2020)