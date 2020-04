OM : Benedetto explique ses débuts difficiles en Ligue 1 !

Dans un entretien accordé au compte Twitter La12tuittera, Dario Benedetto a affirmé qu’il a eu quelques difficultés en Ligue 1 à ses débuts…

Arrivé de Boca Juniors lors du mercato estival 2019, Dario Benedetto est devenu l’attaquant titulaire de l’Olympique de Marseille.

Ça va être compliqué de rattraper Mbappé — BENEDETTO

L’international argentin s’est confié à un média spécialisé sur son ancien club. Il a notamment évoqué ses débuts difficiles en Ligue 1.

« En Argentine on peut trouver des grands défenseurs forts mais lents. Ici ils sont grands, forts mais rapides aussi ! J’ai eu du mal au début (…) Mes partenaires me chambrent beaucoup sur Boca et ils connaissent bien le sujet. Ils me disent ‘Allez River’ aussi. Ils aiment bien des joueurs de Boca comme Riquelme ou Palermo. Ça va être compliqué de rattraper Mbappé au classement des buteurs (rires) mais je n’ai peur de rien et je vais essayer de marquer à tous les matches ! »

Dario Benedetto – Source : La12Tuittera