OM : Benedetto, Germain et Cuisance titulaires face à Bordeaux? Ntcham et Henrique sur le banc?

Ce dimanche face à Bordeaux, Nasser Larguet devrait faire confiance à Cuisance au milieu de terrain. Thauvin sera accompagné de Benedetto et Germain en attaque.

Alors que l’Olympique de Marseille doit tenter de casser une malédiction vieille de 43 ans à Bordeaux, Nasser Larguet devrait aligner Michaël Cuisance au milieu de terrain en l’absence d’Alvaro qui oblige Kamara a retourner en défense.

4-3-3 ou 4-4-2?

Gueye et Rongier devrait être à ses côtés pour alimenter un trio offensif composé de Benedetto, Germain et Florian Thauvin… A moins que Cuisance n’évolue sur le côté gauche (en l’absence de Payet, suspendu à cause de son rouge face au PSG) et que Thauvin soit à droite avec un duo Benedetto – Germain en attaque dans un 4-4-2. Quoi qu’il en soit, sauf « changement de dernière minute » selon Karim Attab, journaliste pour Maritima, Ntcham et Henrique devraient débuter la rencontre sur le banc ! Même chose pour Amavi qui est tout juste de retour de blessure.

#FCGBOM la compo de l’OM ce soir face à Bordeaux devrait ressembler à ça à moins d’un changement de dernière minute :

#FCGBOM la compo de l'OM ce soir face à Bordeaux devrait ressembler à ça à moins d'un changement de dernière minute :

Mandanda (cap) – Lirola Kamara Balerdi Nagatomo – Gueye Rongier Cuisance Thauvin – Benedetto Germain



Mandanda

Lirola, Kamara, Balerdi, Sakai

Rongier, Gueye, Cuisance

Thauvin, Benedetto, Luis Henrique (ou Germain)

OU



Mandanda

Lirola, Kamara, Balerdi, Nagatomo

Thauvin Rongier, Gueye, Cuisance

Benedetto, Germain