OM – Benedetto : « Les supporters acceptent que je parle avec certains joueurs du PSG, mais… »

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto a accordé une interview a ESPN. Il évoque notamment la rivalité entre l’OM et le PSG.

Difficile de comparer un Boca-River, à un OM-PSG pour l’argentin Dario Benedetto ancien joueur et supporter depuis toujours de Boca. Interrogé par ESPN le buteur de l’OM a évoqué la rivalité entre Marseille et Paris :

la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins — Mbia

« Ce n’est pas comme Boca-River, mais il y a une grosse rivalité. On accepte que je parle avec les Argentins Icardi, Paredes et Di Maria, avec qui j’ai joué en sélection. C’est tout ! Après, je peux avoir des problèmes parce que la rivalité est grande et la passion des supporters ici est énorme, semblable à celle des Argentins » Dario Benedetto – Source: ESPN

Le chiffre : 11

C’est le nombre de buts inscrit cette saison en Ligue 1 par l’attaquant de l’OM Dario Benedetto (29 ans). Il a disputé 26 matchs au total en Championnat avec l’Olympique de Marseille. Il a également disputé deux matchs de Coupe de France sans inscrire le moindre but dans cette compétition.