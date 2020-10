OM : « Benedetto n’a toujours pas trouvé ce but qui pourrait le débloquer… »

L’OM s’est imposé 0-1 face à Lorient à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dario Benedetto.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a pris les trois points sur la pelouse très mouillée de Lorient. Une victoire obtenue à l’arrachée sur le score de 1-0 grâce à une tête de Balerdi à la suite d’une boulette de Nardi.

Titularisé avec Florian Thauvin en attaque, l’Argentin était proche de marquer de la tête mais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets. Le déblocage n’est pas encore arrivé.

Il n’a toujours pas trouvé ce but qui pourrait le débloquer…

Parce qu’en attendant, on sent que sa confiance en pâtit énormément. Il rate des remises et des passes que sa qualité technique doit pourtant lui permettre de réussir. À la 59′, il se procure bien une occasion mais sa tête n’est pas suffisamment ajustée pour trouver le chemin des filets. Dommage. À noter tout de même du mieux en seconde période dans le jeu et trois passes clés en fin de match. Remplacé à la 88′ par Marley Aké.