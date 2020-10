OM : Benedetto reçoit un énorme soutien après sa période difficile !

Pas en forme actuellement avec l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a tout de même reçu le soutien d’anciens joueurs, et notamment celui de Djibril Cissé, ancien attaquant de l’OM.

L’Olympique de Marseille n’est pas en très grande forme depuis le début de la saison. Après la victoire face au PSG, les joueurs d’André Villas-Boas ont enchaîné des performances décevantes.

C’est un guerrier, ça se voit. Il va retourner la situation — CISSE

Pointé du doigt par les supporters, Dario Benedetto n’est pas en très grande forme. L’international argentin n’arrive pas à planter de buts et n’est pas trouvé par ses partenaires. Djibril Cissé, ancien attaquant de l’OM lui a apporté son soutien dans les colonnes de La Provence.

« Là, il vit une période de difficultés, mais j’ai aussi vécu ce genre de situation. Quand on est attaquant, on a des hauts et des bas. Dès qu’il va reclaquer un but, le deuxième et le troisième vont s’enchainer. Numéro 9, c’est un boulot spécial, ingrat. C’est un étranger, il arrive en France. On ne se fait à la ville, à la langue en un an. Il faut du temps. C’est un guerrier, ça se voit. Il va retourner la situation en sa faveur très vite »

Djibril Cissé – Source : La Provence (10/10/20)