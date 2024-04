OM – Benfica (1-0 / 4-2) : C’est la folie, Marseille file en demi !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille s’impose 1-0 puis 4-2 aux penaltys face au Benfica ce jeudi lors des quart de finale retour de Ligue Europa. Cette fois l’OM est allé chercher sa qualification !

OM 1 0 Benfica Moumbagna 79′

Le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi Soglo

Veretout Kondogbia Ounahi

Ndiaye Harit

Aubameyang





Le Match :

Gasset propose un 3-5-2 avec Harit dans le couloir droit comme faux piston. Trouvé par Ounahi au cœur de la surface, Ndiaye parvient à déclencher un tir depuis le point de penalty. Sa frappe arrive directement sur Trubin qui repousse sur sa droite (8′). Sur un coup franc, Veretout trouve la tête de Mbemba qui avait plongé pour effectuer sa reprise, mais manque le cadre (16′). Rafa Silva répond immédiatement mais son tir passe au-dessus (17′). L’OM a plus le ballon et montre de l’agressivité, mais comme souvent cette saison l’ensemble manque de précision… 0-0 à la mi-temps.

Mbemba sort, remplacé par Murillo, l’OM repasse à 4 derrière. Ndiaye frappe, la balle est contrée par un défenseur, le ballon touche la main mais après avoir frappé la cuisse. La VAR ne donne pas de penalty (48′). L’OM a encore le ballon et tente de secouer son adversaire, mais c’est encore trop imprécis… Kondogbia frappe encore au dessus (57′). Balerdi est bien trouvé au second poteau suite à un coup franc de Veretout, mais encore une fois ce n’est pas cadré (61′). Trubin relâche la ballon, il touche Balerdi mais Veretout frappe le second ballon, le portier se rattrape en sauvant du genou (67′). L’OM s’offre des occasion, Moumbagna est contré d’une main collée… Puis Veretout trouve Kondogbia qui voit sa frappe arrêtée par Trubin (69′). L’OM baisse un peu le pied, Benfica a l’occasion de tuer le match mais Pau Lopez réalise une énorme double parade (74′). Parfaitement lancé dans le couloir gauche par Veretout, Aubameyang centre et trouve la tête de Moumbagna qui repique sa reprise puissante entre les jambes de Trubin (1-0 / 79′). Benfica tente de réagir, la fin de match est plus à l’arrache… on se dirige vers les prolongations.