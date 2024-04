OM – Benfica : comment obtenir un billet de dernière minute ?

Nous sommes à 3 jours du match le plus important de la saison, OM – Benfica. Le Vélodrome s’attend une nouvelle fois à être complet mais environ 1000 places sont encore disponibles.

Si vous n’avez pas encore votre billet pour OM – Benfica ce jeudi 18 avril, pas de panique. Environ 1000 places sont disponibles sur la plateforme de revente du club. Après une défaite 2-1 à l’aller de ce quart de finale à Lisbonne, tous les espoirs sont permis en marge du match retour, dans notre volcan. Le Vélodrome devrait être plein et l’ambiance s’annonce assourdissante !

Sur la plateforme de revente de l’OM, les 1000 billets en question ne sont pas tous au même prix. La place la moins chère est vendue au prix de 108 € (92 + 16 € de frais) en tribune Ganay, à proximité du Virage Depé.

A contrario, la plus chère se rapproche des 600 € (499 + 90 € de frais) en bas de la tribune Jean-Bouin dans la « corbeille présidentielle ».

Mais la plupart de ces billets sont revendus entre 150 et 300 euros (frais compris), notamment en tribune Ganay.

Environ 1000 places sont encore disponibles 👉 https://t.co/J5JAYBHEqA pic.twitter.com/pHVvn8D7fR — La Provence (@laprovence) April 15, 2024

« Je pense que lorsque nous nous qualifierons la semaine prochaine »

L’entraîneur portugais va plus loin en estimant que la qualification pour les demi finales est déjà acquise, de quoi, on l’espère, donner encore plus de motivation aux marseillais jeudi prochain au Vélodrome.

Mais c’est comme ça, ce n’est pas toujours facile pour nos joueurs, mais ce n’est pas nouveau. Je parle beaucoup, par exemple avec Luisão (ancien joueur et dirigeant), il me dit que ça a toujours été comme ça. Ce n’est donc pas nouveau. C’est toujours comme ça, certaines personnes ne sont jamais satisfaites des performances des joueurs. Mais beaucoup de gens sont aussi très heureux. Et je pense que lorsque nous nous qualifierons la semaine prochaine (match retour jeudi, 21 heures, à Marseille), nous aurons également un stade plein en demi-finale. »