OM : Bennacer met tout le monde d’accord !

Note de L’Equipe 7/10 Arrivé à Marseille mardi, il a déjà fêté sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs cinq jours plus tard, remplaçant d’entrée Rongier, malade. Et il a vraiment réussi ses débuts avec de nombreux très bons ballons donnés (20e, 24e, 25e, 45e) et beaucoup d’autres récupérés. Remplacé par Kondogbia (65e), de retour au milieu pour l’occasion.

Note de Maxifoot 8/10 Une première étincelante pour la recrue phare de l’OM. Au four et au moulin, le milieu algérien a été à l’origine de toutes les situations marseillaises avant sa sortie grâce à sa patte gauche avec deux caviars pour Merlin et Rabiot mais a aussi été impeccable dans son repli défensif. Une heure de haute volée – 117 ballons touchés, 103 passes réussies sur 104 – pour un joueur qui a peu joué durant deux ans et qui est encore loin de son meilleur niveau physique. – Source: Maxifoot,