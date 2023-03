OM : Benoit Cheyrou choqué par les carences de ce titulaire de Tudor !

Après OM – Strasbourg, au micro de Prime Video, Benoit Cheyrou (ex OM) est revenu sur les nombreuses erreurs défensives de Léonardo Balerdi qui coûtent de gros points à son équipe. Depuis plusieurs matchs, le défenseur argentin est retombé dans ses travers…

Balerdi enchaine les mauvaises performances. Le 1er mars il avait manqué son tir au but contre Annecy, en quart de finale de la coupe de France, scellant l’élimination de l’OM. Contre Strasbourg, le 12 mars, il s’est fait expulsé à la 29ème minute pour une faute en temps que dernier défenseur. On se souvient aussi du but de Brahimi, dans le derby contre l’OGC Nice, le 5 février, où Balerdi ne marque pas Brahimi.

😨 Benoît Cheyrou sur Léonardo Balerdi : « Ses attitudes, dans les 1 contre 1, peuvent choquer certains défenseurs. » #OMRCSA I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/4cq2uRwC1u — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 12, 2023

Balerdi a des attitudes qui peuvent choquer certains défenseurs

« On se rappelle du but de Brahimi avec Nice ici où il avait ouvert le mauvais côté pour un défenseur. Il a des attitudes parfois, en un contre un, qui peuvent choquer certains défenseurs. Ce but contre Nice avec cet angle ouvert sur le pied gauche de Brahimi, j’ai été choqué personnellement et pourtant je n’étais pas défenseur, mais milieu. Dans les attitudes défensives, je n’étais pas plus rapide que Balerdi, et parfois, c’est difficile de défendre avec un déficit de vitesse, c’est son cas, mais par contre, il y a une orientation du corps possible pour essayer d’écarter le joueur vers l’extérieur même en étant lent » Benoit Cheyrou – Source : Prime Video (12/03/2023)

Un supporter de l’OM a entamé une grève de la faim et s’est posté devant la Commanderie. 😅 Il réclame le départ de Léo Balerdi. 😭 pic.twitter.com/o2Fx2bBnmN — BeFootball (@_BeFootball) March 13, 2023

Pour certains supporters trop c’est trop. L’un d’entre eux a manifesté devant la Commanderie pour débuter une grève de la faim, jusqu’à ce que Balerdi quitte l’OM, accompagné d’une pancarte où il est écrit « Balerdi dehors on ne veut plus de toi, dégage ».