OM : Benoît Cheyrou déjà sous le charme de Konrad de la Fuente !

Arrivé cet été en provenance de la Masia, Konrad de la Fuente était titulaire à l’occasion de la première journée de Ligue 1 face à Montpellier (2-3). Passeur décisif sur le premier but olympien, il a déjà conquis de nombreux supporters ainsi que Benoît Cheyrou.

Recruté par Pablo Longoria à la Masia lors du mercato estival, Konrad de la Fuente est le premier joueur à être venu renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Aligné à plusieurs reprises lors de la préparation, l’attaquant américain a montré de grandes qualités. À la fois rapide et technique, Konrad de la Fuente apporte de nombreuses options à Jorge Sampaoli dans le secteur offensif. Buteur lors du match de préparation face à Saint-Étienne, il est pour l’instant la belle surprise du mercato estival olympien. Arrivé cet été pour un montant de (seulement) 3 millions d’euros, Pablo Longoria croit au potentiel du joueur qui était considéré comme l’un des meilleurs espoirs de la Masia. Conscient des qualités du joueur, le FC Barcelone aurait inclus dans la transaction 50% en cas de future revente.

Mais une chose est sure, l’Américain de 19 ans semble être qu’au début de son aventure olympienne. Titulaire à l’occasion de la première journée de Ligue 1 face à Montpellier dimanche dernier, Konrad de la Fuente a fait du mal à la défense montpelliéraine. L’Américain s’est montré décisif en adressant une passe décisive à Cengiz Ünder qui a permis à l’OM de réduire le score et revenir dans le match.

Je me suis régalé avec Konrad de la Fuente – Benoît Cheyrou

Présent à la Mosson pour commenter le match sur Prime Video, Benoît Cheyrou a donné son avis sur Konrad de la Fuente et ses performances dans les colonnes de La Provence. L’ancien milieu de terrain olympien est optimiste pour la suite.

« Je me suis régalé avec Konrad de la Fuente dès le départ, explique-t-il à nos confrères. C’est le retour des ailiers et on sent que c’est une consigne de Jorge Sampaoli de bouffer la ligne, de rester bien écartés pour travailler sur la largeur, par exemple pour créer de l’espace au milieu pour Gerson ou Mattéo Guendouzi. Et quand tu as De la Fuente qui part en un contre un, ça fait des dégâts. » Benoît Cheyrou – Source : La Provence (10/08/2021)