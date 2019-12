OM : Bernardi revient sur ses débuts compliquées dans le vestiaire marseillais…

Lucas Bernardi a fait un court passage à l’Olympique de Marseille au début des années 2000. L’ancien milieu de terrain revient sur son intégration difficile.

Dans un entretien accordé à La Nacion, Lucas Bernardi a évoqué son passage à l’OM au début des années 2000. L’ancien milieu de terrain qui avait pourtant convaincu sur le terrain avait du mal à s’intégrer dans le vestiaire marseillais.

Weah a été le premier à essayer de m’aider — BERNARDI

Il dévoile le nom de celui qui l’a inséré dans le groupe et lui a permis d’avoir de meilleurs relations avec ses coéquipiers et explique qu’il y a eu un « déclic » lors d’un match…

« Je suis arrivé à Marseille et il y avait George Weah. Je l’avais vu à la télé, quand il jouait à Milan. C’était le Ballon d’Or et il était là. Dans ce combo d’étoiles, il y a de tout. Et Weah a été le premier à essayer de m’aider, le premier à m’approcher, car il parlait italien. Je n’ai parlé à personne sauf à Pablito Calandria qui m’a beaucoup aidé. À part lui, pendant un mois et demi, personne ne m’a parlé. Ils me jaugeaient, me tenaient à l’écart. Mais il y a eu un déclic : dans un match j’ai combattu avec l’un d’entre eux, et là ils m’ont intégré »