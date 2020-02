OM : Beye cible ce qui a manqué à l’OM face au FC Nantes…

Ce dimanche dans le Canal Football Club, Habib Beye a commenté la défaite marseillais face à Nantes. Selon l’ancien défenseur de l’OM, il y avait un manque d’implication.

L’Olympique de Marseille a mis un terme à sa série d’invincibilité ce samedi face au FC Nantes. A l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, les joueurs d’André Villas-Boas n’ont pas réussi à prendre les trois points aux Canaris sur leur pelouse.

il y a peut-être eu moins d’implication face à Nantes — BEYE

Dans le Canal Football Club ce dimanche, Habib Beye a analysé la rencontre… Pour l’ancien défenseur central marseillais, l’implication de certains joueurs n’était pas au rendez-vous lors de ce match !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Villas-Boas restera si… »

« Après la victoire face à Lille, il y a forcément du relâchement… Ils peuvent peut-être penser qu’une place en Ligue des Champions était acquise. A l’image de certains comportement, on ne va pas cibler des joueurs mais sur le repli défensif, il y a peut-être eu moins d’implication face à Nantes que d’autres équipes. Sur le 1er but, Amavi doit faire son repli mais il ne le fait pas… Sur le deuxième but, on a un OM qui est coupé en deux. On savait qu’il n’avait pas de marge. Parler d’un accident, oui sûrement… Il faut espérer qu’aujourd’hui ça ne mette pas de tourment dans cette équipe parce qu’ils ont toujours 8 points d’avance »

Habib Beye – Source : Canal +