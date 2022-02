OM – Beye décrypte un aspect tactique de Sampaoli

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Habib Beye a donné son sentiment sur le travail mené par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM. Il décrypte notamment l’aspect tactique du jeu mis en place par l’Argentin.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, le coach argentin Jorge Sampaoli a révolutionné le jeu marseillais. L’ancien défenseur de l’OM, Habib Beye a évoqué le travail tactique mis en place par l’ancien entraîneur de Séville :

« C’est ce qu’on appelle des systèmes hybrides. C’est-à-dire que (Boubacar) Kamara est un six lorsqu’ils ont le ballon et lorsqu’ils ne l’ont pas, Kamara vient se glisser entre les deux centraux. Du coup, on a un système en 5-4-1. Il a, de par son profil, la capacité de très bien défendre entre les deux centraux et de sortir le ballon parce qu’il est très bon techniquement. C’est une adaptation de (Jorge) Sampaoli. On dit souvent que c’est l’adaptation à la Ligue 1 mais pour moi c’est surtout l’adaptation aux profils qu’il a à sa disposition. Ce qu’il fait avec (William) Saliba, ce qu’il fait avec (Valentin) Rongier, ce qu’il fait avec Kamara, c’est parce que ces joueurs ont l’intelligence tactique pour le faire et s’adaptent à ce genre de positions. » Habib Beye – Source: Canal +