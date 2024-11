OM : Bixente Lizarazu pointe du doigt ce gros défaut de Roberto De Zerbi !

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile sous la direction de Roberto De Zerbi. Après des débuts prometteurs, l’entraîneur italien semble aujourd’hui submergé par la pression, et les critiques ne tardent pas à fuser. Dans l’émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a émis des réserves sur la gestion émotionnelle de l’entraîneur marseillais, soulignant qu’il est « trop nerveux » et « beaucoup dans l’émotion ».

L’ancien champion du monde 1998 a expliqué que le rôle principal d’un entraîneur est de « transmettre de la confiance » à ses joueurs. Or, selon Bixente Lizarazu, Roberto De Zerbi peine à maintenir cette stabilité émotionnelle. « Il veut déjà quitter le club, ou il propose à ses dirigeants de quitter le club. Peut-être que c’est maintenant que tu as besoin d’un peu plus de tranquillité, de sérénité, et de confiance », a-t-il ajouté. Cette nervosité visible pourrait avoir des répercussions sur la dynamique de groupe et la gestion de l’équipe.

Depuis son arrivée à l’OM, De Zerbi a souvent affiché son mécontentement face aux performances de ses joueurs, notamment après des matches décevants. Cette instabilité émotionnelle semble affecter ses décisions tactiques et le moral de l’équipe. Les résultats, bien que parfois encourageants, n’ont pas encore été suffisamment réguliers, ce qui place l’entraîneur sous une pression croissante, notamment en raison des attentes élevées des supporters marseillais.

» Si je suis le problème, je suis prêt à partir » La réaction sans équivoque de Roberto de Zerbi après la défaire de l’OM à domicile contre l’Aja (1-3) pic.twitter.com/LZ29g3U7vH — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 10, 2024

De Zerbi met la pression sur le club

Lizarazu, de son côté, rappelle que la clé du succès à Marseille réside dans la gestion de l’émotion et la capacité d’un coach à maintenir une stabilité mentale. Un rôle d’autant plus important dans un club où la pression est constante. Pablo Longoria veut de la stabilité avec un projet de 3 ans, son coach met déjà son départ dans la balance au bout de 11 journées de Ligue 1 et rajoute une grosse pression sur le club…