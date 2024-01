OM : Blanco ne compte pas rester numéro 2 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant de se déplacer à Rennes en Coupe de France, l’OM a proposé l’habituelle conférence de presse d’avant match au centre RLD ce vendredi. Le portier remplaçant, Ruben Blanco a évoqué son statut de doublure. Il espère toujours devenir titulaire du poste…

Le gardien Blanco, qui a joué le premier match de Coupe de France, a confié qu’il travaillait pour gagner sa place dans le onze. « Evidement que mon objectif c’est de m’imposer et de devenir numéro un, sinon je ne serai pas ici. Je donne le maximum pour être le meilleur même si je ne joue pas. J’ai envie de plus… Il n’y a pas de frustration de ma part, quand je commence ma semaine c’est que je peux jouer le we, Pau (Lopez) joue les we, mais j’ai envie de jouer. J’ai décidé de rester en sachant que j’allais moins jouer mais avec la motivation de jouer plus… »

