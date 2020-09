OM / Bleus : Pirès optimiste concernant Thauvin

Robert Pirès est revenu, lors d’un entretien à La Provence, sur les cas Florian Thauvin et Dimitri Payet en Équipe de France. S’il est sceptique concernant le Réunionnais, jugeant que le numéro 10 « n’a pas assez joué », l’ancien Gunners n’est pas inquiet concernant le champion du monde. Pour lui, Florian Thauvin fait partie du groupe de Didier Deschamps et sera appelé prochainement. Sa prestation XXL à Brest (un but, deux passes décisives) l’aidera surement à retrouver Clairefontaine.