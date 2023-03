Auteur de bonnes performances avec l’OM et appelé lors de la dernière coupe du monde avec l’Equipe de France, Jordan Veretout pourrait de nouveau être convoqué en bleu. Dans la Provence, Alain Boghossian et Alain Giresse (anciens OM) pensent que Veretout est le marseillais le plus crédible pour être convoqué.

Jordan Veretout est arrivé à l’OM lors du mercato d’été 2022, en provenance de l’AS Roma contre 12 millions d’euros. Veretout est petit à petit monté en puissance, pour aujourd’hui devenir un pilier du milieu de terrain de l’OM, aux cotés de Rongier. Il a joué, à date, 34 matchs toutes compétions confondues et a marqué 4 buts. Lors de la dernière coupe du monde Veretout a fait partie des 23 joueurs sélectionnés. Aujourd’hui à 12h, Deschamps doit dévoiler sa liste pour les matchs de qualification pour l’Euro 2024, contre les Pays-Bas et l’Irlande les 24 et 27 mars. Dans son édition du jour La Provence affirme que Veretout a de fortes chances d’être retenu.

🔴 Jordan Veretout 🇫🇷 devrait être convoqué en équipe de France.#TeamOM 🗞️ Le Phocéen (via La Provence) pic.twitter.com/ivEeDZ91ub — Univers Marseillais 🇩🇿 (@UniversOM13) March 16, 2023

Veretout est un homme de combat

« Il est régulier quand vous avez affaire à un joueur très régulier vous n’êtes jamais surpris dans le négatif c’est un atout énorme Veretout est un homme de combat un soldat au service du collectif il a de l’expérience de la qualité il ne fait pas des choses exceptionnelles mais il est fiable pour son équipe il est très bon et très constant cette saison. » Alain Boghossian – Source : La Provence (16/03/2023)

Je ne vois pas Deschamps appelé deux ou trois marseillais

« Rongier et Veretout sont importants et garantissent l’équilibre de l’équipe ce qui est paradoxal c’est qu’avec Rongier ils sont équipés et concurrents car avec Tchouaméni, Camavinga ou Fofana je n’imagine pas Deschamps appelés les 3 marseillais, en comptant Guendouzi, en même temps ni même 2 d’entre eux. » Alain Giresse – Source : La Provence (16/03/2023)