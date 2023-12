OM – Boli sur cette recrue estivale : « on l’a un petit peu encadré »

Invité sur RMC, Basile Boli a expliqué son rôle, mais il a aussi évoqué le caractère du coach de l’OM Gennaro Gattuso. L’ancien défense s’est aussi confié sur le retour en forme de Pierre-Emerick Aubameyang.

Invité de RMC ce lundi, Basile Boli a salué les performances de l’équipe et s’est montré très content des choix et de la méthode Gattuso à Marseille. Il raconte aussi comment Aubameyang s’est relancé… « Il se passe quelque chose parce que, quand on change d’entraîneur, on a du mal à trouver une équipe équilibrée. Là, depuis que Gattuso est arrivé, il impose un peu sa manière de voir le football différemment et cela suit au fur et à mesure. Cela déteint sur les joueurs et il arrive d’avoir de très belles séquences de jeu. Les buts, ce ne sont pas des buts au hasard et on voit que ça a été travaillé à l’entraînement. Gattuso a un peu le mental que j’ai, c’est un gagneur. Et en même temps il apporte un peu un vrai souffle. Même s’il y a des difficultés il est là, il répond et les joueurs sont très attentifs à ce qu’il a envie de donner sur le terrain. Cela ne fait quand même pas longtemps qu’il est là donc au début c’est très difficile de mettre son empreinte. Et là au fur et à mesure il a pu décortiquer avec son staff et il travaille avec des techniciens pour permettre aux joueurs de prendre confiance. Je vais parler par exemple d’Aubameyang. Son père n’était pas là donc on l’a un petit peu encadré. Il y a eu le retour de son père et il fallait qu’il prenne un peu confiance. Quand on signe à l’OM, il y a une pression exceptionnelle et quotidienne. Il faut aller discuter avec les joueurs et leur faire comprendre que l’on est dans un cadre explosif mais qui peut aussi faire de vous l’un des plus grands d’Europe. Au départ c’est difficile pour tous les joueurs même pour Chancel (Mbemba) qui avait un peu perdu pied. Il y a aussi eu le retour de Gigot et on a une défense centrale voire une colonne vertébrale. J’aime bien aussi Vitinha qui ne rechigne pas à la tâche et puis il y a Aubam’ et j’aime bien. »

A lire : Coupe de France : L’incroyable réaction des adversaires de l’OM !

A lire : Mercato OM : ça s’active fort autour de Pape Gueye !

Il faut aller discuter avec les joueurs et leur faire comprendre que l’on est dans un cadre explosif