OM: Bonne nouvelle, le Vélodrome plein dès la saison prochaine ?

Après une saison quasiment complète sans supporters dans les stades, Jean Castex a annoncé le possible retour total des fans dans les enceintes de Ligue 1.

Cette saison 2020-2021, qui arrive à sa fin, aura tout de même eu une saveur particulière. Le manque de supporters dans les stades a énormément joué sur le mental des joueurs du championnat de France, notamment pour les olympiens dont on connait très bien l’engouement voué par les fans. Ce matin, dans une interview, le Premier Ministre Jean Castex a redonné de l’espoir aux supporters de football français. En effet, ce dernier a assuré que « nous sommes enfin en train de sortir de cette crise sanitaire » et a annoncé que les stades pourraient rouvrir entièrement d’ici seulement quelques semaines.

LES STADES PLEINS DèS LE 30 JUIN ?

A LIRE: OM: LES COMMENTATEURS D’OM-ANGERS SUR C8 CONNUS !

Jean Castex a livré le calendrier des réouvertures des salles et des stades. A partir du 30 juin, les stades pourront être remplis complètement à condition d’avoir un pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes présentes dans l’enceinte. Une bonne nouvelle donc pour les supporters marseillais qui s’impatientent de plus en plus de retrouver les travées du stade Vélodrome. Pour que cela se fasse, il faudra que la situation du virus et des vaccinations évoluent de manière positive.