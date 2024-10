OM : bonne nouvelle pour 3 Marseillais dont Carboni !

L’Olympique de Marseille sera bien représenté en sélection d’Argentine. En effet, Lionel Scaloni a appelé Geronimo Rulli, Valentin Carboni et Leonardo Balerdi pour les deux matchs face à le Venezuela et la Bolivie.

Le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni a retenu 27 joueurs pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2026. Le premier se jouera face au Venezuela le jeudi 10 octobre, le second face à la Bolivie dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 octobre. Trois joueurs de l’OM ont été convoqués. Le gardien champion du monde Geronimo Rulli, qui devrait en plus être titulaire en l’bsence d’Emiliano Martinez (suspendu pour deux matches par la FIFA) mais aussi le défenseur central Leonardo Balerdi et le milieu offensif Valentin Carboni.

Rulli, Balerdi et Carboni avec l’Argentine !

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Venezuela y Bolivia, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/4XKJJ5BRX0 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 2, 2024



Belle récompense pour les trois argentins de l’OM : Valentin Carboni, Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi ! Lionel Scaloni les a sélectionnés pour les deux matchs face à la Colombie et le Chili lors de la trêve du mois de septembre.

#SelecciónMayor El entrenador Lionel #Scaloni realizó una nueva convocatoria de cara a la doble fecha 🇨🇱🇨🇴 de eliminatorias de septiembre. ¡Estos son los citados! ¡Vamos Selección! pic.twitter.com/xjlDrwcfzg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 19, 2024

Interrogé sur Carboni, Rulli a clairement fait savoir que son jeune compatriote allait faire une belle saison. « Il va vraiment vous surprendre quand il va jouer car il n’a que 19 ans mais il joue avec l’expérience d’un joueur de 26 ou 27 ans. C’est un joueur rapide, technique et très intelligent. S’il arrive à refaire ce qu’on voyait en sélection, même 10%, je pense qu’il va s’installer à l’OM. Avec lui à Marseille et Leo Balerdi ça été plus facile pour moi de prendre une décision mais je suis sûr que Valentin Carboni va faire une belle saison. »