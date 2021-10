OM: Bonne nouvelle pour les supporters

Les virages sud et nord ont craqué plusieurs fumigènes face au PSG (0-0)ce dimanche. Mais il n’y aura pas de huis clos lors de la prochaine rencontre au Vélodrome face au FC Metz, à 13 heures…

Le dossier des incidents lors du Classico de dimanche a été placé en instruction. Les décisions seront rendues le 17 novembre prochain. Le match face à Metz du 7 novembre prochain se jouera donc dans un stade sans huis clos…

🔴 Le dossier des incidents lors du match #OMPSG est placé en instruction. Les décisions seront rendues à l’issue de la séance du 17 novembre pic.twitter.com/APUPt9yai4 — Nicolas Pelletier (@npelletier18) October 27, 2021

Avant la rencontre face au PSG, l’Olympique de Marseille avait tenu à préparer ses supporters de plusieurs manières. D’abord, une lettre de Pablo Longoria :

« Tout le monde nous a prévenus. S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés. La semaine dernière une simple boulette de papier jetée sur le terrain a incité l’arbitre à faire arrêter la rencontre. Dimanche prochain, l’arbitre n’hésitera pas à être tout aussi intransigeant à notre égard », a-t-il notamment déclaré.

Puis, Dimitri Payet. Le numéro 10, capitaine de l’OM depuis plusieurs matchs qui a été victime de jets de projectiles face à l’OGC Nice est monté au créneau et a réclamé un comportement irréprochable de la part des supporters marseillais.

« Demain c’est un Clasico, on sait ce que cela représente pour la ville, les supporters et les joueurs. Mais cela doit rester une fête, un bel évènement sportif. On doit en parler comme un grand match de football. Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. On a besoin d’exemplarité. Avec notre slogan qui nous tient à coeur, soyons à jamais les premiers à donner l’exemple. Que lors d’un Clasico aussi important que demain, que la fête soit belle. Peu importe l’extra-sportif, peu importe le score, on a besoin de montrer l’exemple. Nous sur le terrain, on sera exemplaire et on a besoin de vous. N’oubliez pas qu’on est en sursis et qu’on risque de perdre un point. Tous les points sont importants. Ce sont des points qui nous manqueront en fin de saison. » Dimitri Payet – Source : Twitter (23/10/21)