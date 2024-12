OM : Bonne nouvelle pour Quentin Merlin ?

Quentin Merlin, latéral gauche de l’OM, semble avoir impressionné le staff de l’équipe de France après son but face au LOSC (1-1), suite à une belle action collective. Bien que la concurrence soit forte à son poste, une convocation en mars 2025 pour la prochaine liste de Didier Deschamps reste envisageable si le joueur confirme ses performances.

Arrivé à l’OM en janvier 2024 en provenance de Nantes, Quentin Merlin a connu des débuts mitigés, avec des prestations décevantes. S’il a réalisé un bon début de saison sous les ordres de De Zerbi, il a dû faire avec une blessure contracté avec les Espoirs ce qui a profité à son concurrent Ulisses Garcia, notamment contre Lens (3-1) et Monaco (2-1), après une performance catastrophique face à l’AJ Auxerre (1-3). Cependant, contre le LOSC (1-1), le latéral gauche a su rebondir, en inscrivant un superbe but avec beaucoup de sang-froid, suite à une belle action collective.

Merlin visé par le staff des Bleus ?

𝗤𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗠𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 🇫🇷 tout en finesse pour ouvrir le score 👌 Le résumé complet de ce #OMLOSC, ici 👉 https://t.co/6G39PKy4r5#SublimeCôtedIvoire ✨ pic.twitter.com/1kzPahGgOe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 15, 2024



Cette performance n’a pas échappé au staff de l’équipe de France selon La Provence, qui suit désormais de près les progrès du joueur. En concurrence avec Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa) et Ferland Mendy (Real Madrid) pour une place à gauche, Merlin pourrait profiter des difficultés de Hernandez, qui rencontre des problèmes à la fois sportifs et extra-sportifs. Cela pourrait ouvrir la voie à une possible convocation en équipe de France.

La prochaine liste de Didier Deschamps pour mars 2025 pourrait offrir à Merlin une chance, à condition qu’il confirme ses bonnes performances avec l’OM d’ici là. Si le joueur continue sur sa lancée, une place chez les Bleus pourrait devenir une possibilité, bien que ce ne soit pas encore acquis.