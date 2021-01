OM : Bonne nouvelle pour Villas-Boas avant le Trophée des champions face au PSG?

Ce mercredi, l’OM jouera face au PSG la rencontre pour le Trophée des champions. Deux joueurs très importants pour les Parisiens pourraient être absents !

Mauricio Pochettino a répondu aux questions des journalistes après la victoire des Parisiens face à Brest ce samedi. Le coach du PSG s’est exprimé sur la rencontre qui va les opposer à l’Olympique de Marseille ce mercredi pour le Trophée des champions.

NEYMAR ET KIMPEMBE INCERTAINS?

Il affirme qu’il y a une incertitude concernant la présence de deux joueurs très importants pour le PSG : Presnel Kimpembe et Neymar ! Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas qui veut jouer ce match à fond pour décrocher un trophée avec l’OM.

« Neymar et Kimpembe pour le Trophée des champions? On ne sait pas encore, on va voir dans les prochains jours la situation de chacun des joueurs en train de récupérer. On prendra une décision tous ensemble » Mauricio Pochettino – Source : Conférence de presse (09/01/21)