OM: Bonne nouvelle pour Vitinha !

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha est arrivé cet hiver en provenance de Braga. Lancé dans le grand bain contre Nice dès son arrivée, on ne l’a pas revu dans le 11 de départ depuis. Et pourtant, une bonne nouvelle vient de tomber pour le Portugais…

L’enthousiasme des supporters Marseillais pour Vitinha s’est fait ressentir dès son arrivée. Titularisé quelques heures après son transfert, contre Nice (1-3), il n’a depuis ramassé que quelques minutes de jeu lors des derniers matches de Ligue 1. Si Igor Tudor le fait rentrer, c’est toujours aux environs de la 80ème minute.

Et pourtant, il vient d’être sélectionné avec les U21 du Portugal avec son coéquipier Nuno Tavares. Une bonne nouvelle, qui va lui permettre d’avoir du temps de jeu.

En conférence de presse, interrogé sur le cas Vitinha, l’entraîneur avait répondu « je choisis la solution qui nous permet de gagner plus facilement ». Malinovskyi avait également dû répondre à une question sur l’avant-centre portugais et avait expliqué que c’est « un jeune qui doit prouver auprès de l’entraîneur. Il faut travailler« .

Mis en compétition avec un Alexis Sanchez qui a pu prouver auprès du Croate et qui enchaîne les bonnes performances, le joueur de 23 ans doit redoubler d’effort pour espérer avoir sa chance, tout en s’adaptant à un championnat qu’il ne connaît pas.

Mon conseil c’est le temps… Lucho

» Mon conseil, c’est le temps. Souvent, les supporters ne nous donnent pas ce temps et la presse se met aussi à critiquer, parce qu’on va toujours comparer un joueur avec ce qu’il faisait dans son précédent club. Ce sont beaucoup de changements pour un joueur, même s’il était déjà en Europe. C’est une culture différente, une langue différente, un style de jeu différent, entre le championnat français et le championnat portugais… Tout ça prend du temps. Il y a des joueurs qui s’adaptent plus vite que d’autres. Ça dépend aussi beaucoup de la situation du club, de l’entraîneur, de la confiance qu’il parvient à transmettre au joueur, de s’il a envie de l’exposer ou pas… Pendant que certains disent qu’il est la recrue la plus chère, qu’il a la pression… Je pense qu’il faut qu’il essaie de faire ce qu’il faisait dans son précédent club et qu’il ne pense pas à ce qui se dit, et ce sera plus facile. (…) C’est un joueur très bon techniquement. Il arrive dans un club où il doit être celui qui porte le numéro 9 sur son maillot, un « matador ». Mais il a besoin de temps, de connaître ses coéquipiers, ses coéquipiers ont besoin de le connaître. Un numéro 9 vit, bien sûr, de buts et si les buts ne viennent pas, on va commencer à dire que son rendement n’est pas bon. Mais souvent un entraîneur demande d’autres choses à un attaquant, des mouvements pour ouvrir des espaces à ses coéquipiers qui ne sont pas suffisamment reconnus. Il va avoir besoin de temps mais il finira par montrer tout son potentiel. Aussi parce que je ne vois pas Marseille payer autant pour un joueur qui n’en vaille pas la peine. Le temps lui donnera raison. » Lucho Gonzalez – Source RMC Sport (16/03/2023)