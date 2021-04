OM : Bonne opération, Sampaoli cherche son jeu et Kamara meilleur seul ? 

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Dijon (2-0).

Premier enseignement : Bonne opération

Cette victoire de l’OM 2-0 face à Dijon est une bonne opération comptable. Metz a perdu, Rennes, Montpellier et Lens ont fait des matchs nuls lors de cette 31e journée de L1. Ces trois points permettent donc aux marseillais de rester 6e mais de revenir à un point des lensois, mais aussi de prendre 3 points d’avance sur les autres poursuivants. Payet a raté beaucoup de chose mais s’est quand même offert deux passes décisives sur les coups de pied arrêtés. Insuffisant mais utile !

Deuxième enseignement : Sampaoli cherche son jeu

Depuis son arrivée à l’OM, Sampaoli a proposé un 3-5-2 lors de ses trois premiers matches. Sans véritable latéral gauche disponible, Nagatomo et Amavi sont blessés, Sampaoli a décidé de titulariser Luis Henrique comme piston gauche. Alavaro est axial dans une défense à trois avec Sakai et Balerdi. Payet et Thauvin sont eux au soutien de Milik devant un duo Kamara / Gueye. Ce 3-4-3 n’a pas vraiment fonctionné pendant 45 minutes face à un bloc dijonnais. Les marseillais vont proposer plus de mouvement et de vitesse en seconde période, mais Payet va manger la feuille de match. Sampaoli va lancer Cuisance à la place d’Henrique (67′), laissant Thauvin prendre le couloir gauche. C’est resté globalement poussif et le coach argentin s’est égosillé pour que ses joueurs jouent plus vite vers l’avant…

Troisième enseignement : Kamara meilleur seul ?