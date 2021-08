OM – Bordeaux : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit Bordeaux pour le compte de la seconde journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Bordeaux aura lieu à 20h45 à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Alvaro, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Dieng, Benedetto, Under, Radonjic

Bordeaux

Gardiens :

Costil, Poussin, Rouyard

Défenseurs :

Koscielny, Mexer, Benito, Kwateng, Mensah, Mangas, Pembélé, Medioub

Milieux :

Otavio, Sissokho, Zerkane, Adli, Basic, Pardo

Attaquants :

Briand, Kalu, Hwang, Oudin, Mara.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Saliba, Balerdi, Luan Peres- Konrad, Gueye, Guendouzi, Ünder – Payet

Bordeaux :

Costil – Kwateng, Koscielny, Benito, Mangas – Sissokho, Basic – Oudin, Adli, Kalu – Hwang

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places, jauge à 50 000 à guichets fermés).

L’Arbitre de cet OM – Bordeaux

L’arbitre désigné pour OM – Bordeaux ce dimanche est monsieur Ruddy Buquet, assisté par Guillaume Debart et Cyril Mugnier. Le quatrième arbitre sera Eric Wattellier . Les deux arbitres assistants vidéo seront Mikaël Lesage et Aurélien Petit.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 20h45 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 8%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 25°C / ressentie 27°C

– Vent : S 7 km/h

– Taux d’humidité : 74%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS Bordeaux EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 38 Match nul : 40 Victoires Bordeaux : 38

Déclarations d’avant-match

«Ce sera un match différent, Bordeaux va chercher à fermer derrière et à partir très vite devant parce qu’ils ont des joueurs rapides en attaque.Les gens vont être excités, très attentifs et j’espère qu’on sera à la hauteur de l’identité du club et de ses supporters. Il y aura de l’émotion pour moi aussi. C’est une pression en plus pour l’adversaire et pour nous.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/08/2021)

« Il y a une chose importante pour moi et je l’ai dit aux joueurs, c’est qu’on aille à Marseille non pas pour ne pas perdre, mais pour gagner. Il y aura 50 000 spectateurs pour nous mettre la pression, mais il faut exploiter cette pression et la transformer en énergie positive pour faire mieux que l’adversaire » Vladimir Petkovic – Source : Conférence de presse (13/08/2021)