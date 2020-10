OM, Bordeaux : Heure, chaîne, compos probables… La feuille de match !

Septième journée de Ligue 1 et l’Olympique de Marseille reçoit les Girondins de Bordeaux au Stade Vélodrome. Toutes les infos de l’avant match ci dessous…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

OM – Bordeaux à 21h00 sur Canal +

LeS groupeS



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Alvaro, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi, Amavi

Milieux :

Kamara, Rongier, Cuisance, Strootman, Gueye, Sanson

Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic, Henrique

👥 Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas avec la 1ère apparition de @MichaelCUISANCE 💪💙 #OMFCGB #DroitAuBut pic.twitter.com/YzYqRp2IZU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 16, 2020

Le groupe de BORDEAUX

Gardiens :

Costil, Poussin, Lima Semedo

Défenseurs :

Baysse, Benito, Koscielny, Kwateng, Jovanovic, Poundjé, Y. Sabaly, Pablo

Milieux :

Y. Adli, Basic, Zerkane, Otavio

Attaquants :

Maja, De Préville, Hwang, Ben Arfa, Oudin, Briand, Bakwa

Voici le groupe retenu pour le déplacement à Marseille demain en @Ligue1UberEats #OMFCGB pic.twitter.com/0d9Ln3pmKe — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 16, 2020

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai/Alvaro/Caleta-Car/Amavi

Kamara

Sanson/Rongier

Thauvin/Benedetto/Cuisance

Bordeaux :

Costil

Sabaly/Koscielny/Pablo/Benito

Basic/Otavio/Adli

De Préville/Hwang/Oudin

L’Arbitre pour OM – Bordeaux

L’arbitre désigné pour OM – Bordeaux ce samedi est monsieur Schneider.

La Météo

Température à Marseille à 21h00 : 14°C

Ciel dégagé

Vent : 20 km/h

Les stats des confrontations OM-bordeaux (LIGUE 1)



VICTOIRES de l’OM 37 NULS 39 VICTOIRES de Bordeaux

38

Les 5 derniers matches des deux équipes

OM

Lyon 1 1 Marseille Marseille 1 1 Metz Marseille 1 1 Lille Marseille 0 2 Saint-Étienne Paris 0 1 Marseille

Bordeaux

Bordeaux 3 0 Dijon Bordeaux 0 0 Nice Lens 2 1 Bordeaux Bordeaux 0 0 Lyon Angers 0 2 Bordeaux

Déclarations d’avant-match

« Bordeaux une équipe qui cherche la profondeur. Ils sont dangereux avec la vitesse devant. De Préville a un bon jeu en profondeur. C’est un gros défi car c’est une bonne équipe. On doit être à notre meilleur niveau. J’ai demandé aux joueurs d’être concentrés et de faire mieux. On attend cette victoire pour exploser, on a besoin de ça. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« Le groupe est important pour accepter de travailler. On démarre sur un nouveau groupe. On attend de bien débuter une série avec l’effectif en place. Essayer d’aller faire un résultat au Vélodrome. On a cette ambition même si on sait que ce sera difficile. Tous les matchs sont différents. On n’a jamais l’issue d’un match avant le match. Aucun match n’est facile à gagner. Le phénomène domicile – extérieur, on dirait que cela se nivelle. »

Jean-Louis Gasset – Source : Conférence de presse