OM – Bordeaux : L’énorme joie de Cuisance après son premier match !

Après son premier match sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance n’a pas caché sa joie au micro de Canal + !

Prêté avec option d’achat à l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance a l’air de prendre beaucoup de plaisir dans le sud de la France.

Je suis heureux, j’ai retrouvé le sourire parce qu’ici, je me sens bien — CUISANCE

Au micro de Canal + juste après son premier match à l’OM, il a avoué être très heureux et comblé.

«C’est vrai qu’on a beaucoup travaillé pendant cette trêve pour préparer ce match qui nous tenait à cœur parce qu’avec les mauvais résultats, ça nous tenait à cœur de bien faire ce soir. Je suis heureux, j’ai retrouvé le sourire parce qu’ici, je me sens bien et je suis comblé. On a une superbe communication, la concurrence est saine et on veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Il faut continuer comme ça, ce n’est que le début.»

Michaël Cuisance – Source : Canal +